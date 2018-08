Notelaarsbrug vandaag weer open 28 augustus 2018

02u24 0

De Notelaarsbrug over het Leopoldskanaal in Boekhoute wordt vandaag, dinsdag, tegen 16 uur geopend voor alle verkeer. Eén dag later, woensdag, om 6 uur 's ochtends, gaat iets verder dan de Oosterputbrug dicht. De Notelaarsbrug werd in februari 2015 afgebroken omdat er problemen waren met de veiligheid. De brug werd veel gebruikt door de landbouwers in de omgeving en ook door de fietsers. Die moesten meer dan drie jaar omrijden. De volledig heraanleg van de brug uit 1948 kostte 300.000 euro, en startte eind maart van dit jaar. Eenmaal ook de Oosterputbrug klaar zal zijn, zal die met een speciaal portiek afgesloten worden voor zwaar verkeer. Op 12 september wordt de nieuwe Notelaarsbrug nog officieel geopend. (JSA)