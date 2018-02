Notelaarsbrug keert terug 22 februari 2018

De Vlaamse Waterweg start voor de paasvakantie met de heraanleg van de Notelaarsbrug in Boekhoute.





In februari 2015 werd de brug afgebroken omdat er problemen waren met de veiligheid. Dat betekent nu rondrijden voor de landbouwers in de omgeving. Ook door fietsers en voetgangers werd ze vaak gebruikt. Eind maart wordt met de heraanleg van de brug gestart. "De volledig heraanleg van de Baileybrug uit 1948 kost 300.000 euro", zegt schepen van Toerisme Hubert Staelens (SamenPlus). "De werken aan de brug moeten voor het bouwverlof klaar zijn. Na het bouwverlof wordt dan gestart met de heraanleg van de Oosterputbrug, de tweede brug over het Leopoldskanaal in Boekhoute. Die werken moeten voor september klaar zijn. Na de heraanleg van beide bruggen zal de Oosterputbrug dicht zijn voor zwaar verkeer. De Notelaarsbrug wordt extra verstevigd en zal beschikbaar blijven voor de landbouwers in de buurt." (JSA)