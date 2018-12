Nina zorgt voor viergeslacht in Assenede en Evergem Joeri Seymortier

21 december 2018

10u30 0 Assenede De kleine Nina Bruggeman zorgt voor een viergeslacht, en voor familiegeluk in Assenede en Evergem.

Nina Bruggeman werd geboren in het AZ Sint-Lucas in Gent. De trotse ouders zijn Bert Bruggeman en Elisa Baecke, uit oma. Het meisje zorgt meteen ook voor een viergeslacht in de familie. Fiere oma Claudia Van de Voorde stelt graag haar eerste kleinkind voor. Voor de trotse overgrootmoeder Sonia Vandaele is het haar eerste achterkleinkind. Oma en de overgrootmoeder wonen in de regio Evergem.