Nieuwe waterleiding 14 augustus 2018

Vanaf donderdag 16 augustus wordt gewerkt in de Vlasgaardstraat in Oosteeklo bij Assenede. "De Watergroep plant een vernieuwing van het waterleidingsnet in de Vlasgaardstraat, en dat vanaf het kruispunt met de Ertveldesteenweg tot aan de woning met huisnummer 41a of rechtover nummer 22", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Baetslé. "Hiervoor zullen af en toe wateronderbrekingen nodig zijn. De getroffen inwoners zullen tijdig op de hoogte gebracht worden wanneer de onderbrekingen gepland zijn."





De werken zijn vermoedelijk klaar op vrijdag 26 oktober. Info: www.assenede.be. (JSA)