Nieuwe voertuigen voor brandweerpost Assenede 20 april 2018

In de brandweerpost Assenede werden zondagochtend de nieuwe voertuigen feestelijk voorgesteld met het hele brandweerkorps en de burgemeester van Assenede, Philippe De Coninck (SamenPlus). Het korps heeft een nieuwe ziekenwagen, signalisatiewagen en tankwagen om in actie te schieten.





"Nu is de brandweerpost klaar om de toekomst in te gaan", aldus de brandweercommandant van Assenede, Mario Vermandel.





(DJG)