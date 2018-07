Nieuwe speelpleinen in augustus 26 juli 2018

Assenede maakt werk van nieuwe speelterreinen in de kernen van Boekhoute en Assenede. In de loop van augustus worden de nieuwe speeltuigen geleverd. Vlaams Belang Assenede trekt aan de alarmbel omdat de toestand van het speelpleintje van Boekhoute volgens hen nu totaal verloederd is. "De nieuwe natuurlijke speeltoestellen voor Boekhoute en Assenede zijn besteld, maar nog niet geleverd", zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). "De levering en plaatsing gebeurt in de loop van augustus. Het gaat om een investering van twee keer 15.000 euro. Dat er in Boekhoute niet goed gemaaid werd tussen de speeltoestellen, klopt. Dat moet door een externe aannemer gebeuren. De gemeente heeft die man al verschillende keren aangesproken dat het maaien nu onvolledig gebeurt." (JSA)