Nieuwe inwoners feestelijk onthaald 14 augustus 2018

De gemeente Assenede heeft een veertigtal nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis. Tijdens het ontvangstmoment konden ze bij een hapje en drankje kennismaken met de troeven van hun nieuwe thuis. Het was ook het geschikte moment om de nieuwe buren te leren kennen. Twee keer per jaar nodigt het gemeentebestuur zijn nieuwe inwoners uit op het gemeentehuis. Een traditie van al meer dan tien jaar. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen nog een goed gevulde goodiebag mee. Het volgende onthaalmoment is in december.











(JSA)