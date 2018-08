Nieuwe feestcommissie lanceert eerste kermis 16 augustus 2018

02u34 0 Assenede De nieuwe feestcommissie van Oosteeklo start vandaag, donderdag 16 augustus, met haar eerste Oosteeklo Keirmesse.

Vandaag is er om 14.30 uur boogschieten staande wip in De Eendracht. Morgenavond kan je in 't Evenwicht naar een optreden van Radio Wit Konijn. Op zaterdag 18 augustus is er 'Oosteeklo Eet', en 's avonds een optreden van The Wildcats. Zondag 19 augustus wordt een sportieve dag met Oosteeklo Loopt. Vanaf 8.30 uur zijn lopers welkom aan Ter Walle. In De Sloapmutse is er zondagavond een Jaren 80 Fuif. Op maandag 20 augustus is er om 18.30 uur voor het eerst een loopfietsenkoers in het dorp. "Er zijn verschillende leeftijdscategorieën voor kinderen vanaf 7 jaar", zegt Guido Van de Veire. "De diameter van de step of loopfiets moet kleiner zijn dan dertig centimeter." Dinsdag 21 augustus is er een seniorenmiddag in de parochiezaal, en vanaf 16 uur de avond- en kindermarkt in het dorp van Oosteeklo. (JSA)