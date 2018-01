Nieuwe centrumparking aan sportcomplex Kloosterstraat 02u40 0 Foto JSA Burgemeester Philippe De Coninck en schepen Servaas Van Eynde op de huidige parking, die in slechte staat is. Assenede Er komt een splinternieuwe parking aan het voetbalcomplex in de Kloosterstraat in Assenede. Die kan ook als centrumparking gebruikt worden.

De gemeente Assenede werkt al enkele jaren aan de uitbouw van het sportcomplex aan de Kloosterstraat. Er is al een derde voetbalveld aangelegd en er staan nieuwe jeugdlokalen. Maar de parking blijft een probleem. Dat is vandaag nog altijd een parking in steenslag, en in de praktijk dus vooral een verzameling van putten. Bij de minste regen ligt het er vol plassen.





"We gaan zowel de toegangsweg als de nieuwe parking dit jaar aanleggen", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "Dat project kost 345.000 euro. "Vandaag is die parking in zeer slechte staat. Het oude café dat naast de parking stond, is al een tijd gesloopt, maar de parking werd nooit aangepakt. Dat kan ook niet zolang er werken bezig waren op de sportterreinen en aan de bouw van de jeugdlokalen. Nu komt die afwerking er wel.





135 plaatsen

De parking wordt ook groter: van een zeventigtal plaatsen naar 135. De parking ligt op wandelafstand van het gemeentehuis en het centrum. Hij zal dus niet alleen gebruikt kunnen worden door bezoekers van onze sport- en jeugdterreinen. Het wordt een centrumparking die ook goed gebruikt zal worden op pakweg de wekelijkse marktdag, of op grote evenementen zoals carnaval. Onze evenementenweide ligt ook schuin tegenover de parking, dus ook bij die organisaties zal die goed gebruikt worden."





Finse piste

Er zijn nog meer plannen op de site. "We voorzien 180.000 euro voor de aanleg van een Finse piste", zegt schepen van Financiën Servaas Van Eynde (SamenPlus). "We gaan er voor 20.000 euro ook een natuurlijke speelruimte aanleggen. Dat willen we doen zoals in de stijl van het speelterrein aan Ter Walle in Oosteeklo. Of er ook een nieuwe kantine en infrastructuur komt voor de voetbalclub zelf? Dat is iets wat dit jaar zeker niet meer in de budgetten past. De volgende bestuursploeg zal die beslissing moeten nemen." (JSA)