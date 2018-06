Nieuwbouw voor Het Ooievaarsnest 28 juni 2018

Basisschool Het Ooievaarsnest uit Assenede krijgt een nieuwe school. De school zal door externen gebouwd worden, en Het Ooievaarsnest krijgt van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) 247.000 euro subsidie om de gebouwen te huren.





"Het blijft belangrijk dat kinderen in de beste omstandigheden naar school kunnen gaan. De toezegging door de Vlaamse Regering van de huursubsidies voor basisschool Het Ooievaarsnest is dan ook een belangrijke troef voor de schoolgaande jeugd in Assenede. Eindelijk kunnen de kinderen en leerkrachten dromen van een mooie en moderne school", zegt Vlaams minister Joke Schauvliege uit buurgemeente Evergem die mee hielp aan de kar duwen. (JSA)