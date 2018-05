Nieuw feestcomité redt kermis en jaarmarkt 24 mei 2018

02u34 0

Het dorp Oosteeklo bij Assenede heeft opnieuw een feestcommissie. Zo is de jaarlijkse kermis en de jaarmarkt gered.





De meeste leden van de vorige feestcommissie hadden ontslag genomen en de werking was stilletjes uitgedoofd. "Dat konden we niet laten gebeuren", zegt Guido Van de Veire, die voorlopig het voorzitterschap op zich neemt.





"We hebben weer een ploeg van zeven vrijwilligers bij elkaar gekregen. In het weekend van 18 augustus is het dus weer kermis, en op 17 september is er jaarmarkt in het dorp", aldus voorzitter ad-interim Guido Van de Veire.





De feestcommissie bestaat uit Guido Van de Veire, Ria Danneels, Eric Cathelijn, Filip Zegers, Wendy Van de Veire, Ivan De Vos en Paul De Smet. Extra vrijwilligers mogen zich nog altijd aanmelden. (JSA)