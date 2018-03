Nieuw asfalt op Antwerpse Heirweg 05 maart 2018

In Oosteeklo start men op maandag 5 maart met het asfalteren van de zijbermen op de Antwerpse Heirweg. Het gaat om het stuk heirweg tussen de Abdijstraat en Spiegelstraat. Door de werken is er een omleiding via de Abdijstraat en Spiegelstraat, in beide rijrichtingen. (ASD)