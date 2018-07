Negende Berechtingstocht 04 juli 2018

02u31 0

De Pittige Terters van Oosteeklo organiseren op zaterdag 7 juli de negende Berechtingstocht. Dat is een wandeltocht van zestig kilometer en start om 6 uur 's ochtends op het dorp van Oosteeklo. De wandeling loopt volledig op grondgebied Assenede. Deelnemers moeten een belletje bij zich hebben. Inschrijven kan vanaf 5 uur in café 't Evenwicht op het dorp van Oosteeklo. Voor de fietsers wordt er voor de laatste keer aan de vooravond van de wandeltocht een 'Evenwichtige Toertocht' georganiseerd door café 't Evenwicht. De fietstocht loopt over hetzelfde parcours als de wandeltocht. Er kan gestart worden op vrijdag 6 juli van 17 tot 19.30 uur aan café 't Evenwicht. Info bij Remi Van de Veire op 0479/75.68.03. (JSA)