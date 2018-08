Nederlanders leggen rotonde in één week 24 augustus 2018

Een rotonde aanleggen in amper één week tijd. In Vlaanderen onmogelijk, maar net voorbij het Meetjesland, in het Nederlandse Westdorpe, is het wel gelukt. De afslag van de Tractaatweg in Westdorpe is daar in amper een week tijd omgevormd van een kruispunt naar een rotonde. Inwoners van Assenede en Zelzate die dit weekend de grens over steken, zullen verbaasd staan. Vandaag, vrijdag 24 augustus, om 18 uur gaat het kruispunt al weer open.





"Vrijdag om 18 uur is de afslag bij Westdorpe inderdaad al weer open", klinkt het daar bij het bestuur. "Er wordt dag en nacht gewerkt. In één week tijd is de kruising met verkeerslichten verdwenen en ligt er een nieuwe rotonde." (JSA)