Nationale ‘Prins van België’ komt opnieuw uit Assenede Joeri Seymortier

17 december 2018

16u30 1 Assenede Assenede is met stip de meest carnavalgekke gemeente van het Meetjesland. Voor het tweede jaar op rij komt de ‘Prins van België’ uit het polderdorp.

Jonas Molinarolli volgt keizer Maarten Van Laere op, die vorig jaar de titel nog mocht dragen. “Een enorme eer voor een carnavalsgemeente”, zegt David Vercauteren. “Vorig jaar beleefde de carnavalisten in Assenede een uniek jaar. Zo waren we niet alleen de thuis van onze eigen Prins Carnaval, maar ook die van de nationale Prins en Prinses van België en de nationale kinderprins. Carnaval 2019 blijkt op dat vlak niet onder te zullen moeten doen. Basseveldenaar Jonas Molinarolli werd afgelopen weekend gekroond tot Nationale Prins van België. Een eer die vorig jaar keizer Maarten Van Laere te beurt viel, en het bewijs dat de reputatie van onze carnavalsgemeente ook meer en meer buiten de gemeentegrenzen weerklank krijgt.”

Onlangs werd Sarah Keisse in Assenede verkozen tot Prins Carnaval. Ook een unicum, want Sarah is de eerste prinses na 47 jaar.