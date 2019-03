Na twee jaar tellen: 3.526 bomen langs wegen in Assenede Joeri Seymortier

20 maart 2019

09u53 0 Assenede Assenede heeft als pilootgemeente in het Meetjesland een bomenplan. Eerst moest alles geteld worden, en daaruit blijken er 3.526 bomen langs de wegen te staan.

CD&V vroeg op de laatste gemeenteraad om een bomenplan op te stellen, maar nu blijkt dat daar achter de schermen al meer dan twee jaar aan gewerkt wordt. “Wij zijn nu de eerste gemeente met zo’n bomenplan”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Twee jaar lang werd er geteld, en werd alles samen 12,2 kilometer gemeentewegen in kaart gebracht. Langs die wegen staan precies 3.526 bomen. Dat is echt wel veel, dus we mogen stellen dat Assenede echt wel een groene gemeente is.”

Elke boom langs het openbaar domein is nu in kaart gebracht. Maar wat nu met al die informatie? “Voor ons als gemeente is dat echt een schat aan informatie”, zegt de schepen. “Elke boom krijgt nu ook digitaal een eigen inventarisfiche. Er wordt bijvoorbeeld automatisch aangegeven om de hoeveel tijd en wanneer precies een bepaalde boom gesnoeid moet worden. Ook bij het verlenen van een kapvergunning zullen we als gemeente nu altijd kunnen rekenen op ons bomenplan. We gaan perfect en snel kunnen nagaan welke bomen weg mogen, en welke bomen in de plaats moeten geplant worden. We zullen veel gefundeerder beslissingen kunnen nemen. Doordat alles nu gedigitaliseerd werd, kunnen we met één druk op de knop ook zien hoeveel budget we als gemeente moeten voorzien om al dat groen perfect te onderhouden. Ideaal bij het opstellen van ons budget.”