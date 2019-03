Na storm van zondag: ingang sporthal en deel speelplaats De Wegwijzer afgezet Joeri Seymortier

15u40 0 Assenede De gemeente Assenede bouwt een perimeter van 25 meter in rond het polyvalent gebouw in de Kapelledreef 2 in Assenede.

Door het noodweer van afgelopen zondag liggen er op het polyvalent gebouw in de Kapelledreef dakplaten los. Ook het dak kreeg het zwaar te verduren. “Om te vermijden dat brokstukken op voorbijgangers terecht komen werd beslist een veiligheidsperimeter van 25 meter in te stellen rond het gebouw”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Daardoor moet ook de ingang van de sporthal afgezet worden. De sporthal blijft toegankelijk via de ingang van de cafetaria. Van daaruit kunnen de bezoekers van de sporthal een bewegwijzerd traject volgen. Ook een deel van de speelplaats van basisschool De Wegwijzer wordt uit voorzorg afgezet. Er is geen reden tot paniek. De gebruikers van het gebouw werden op de hoogte gesteld.”