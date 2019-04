Na (noodgedwongen) verlichte avondstoet: voortaan elk jaar lichtstoet in plaats van gewoon carnaval? Werkgroep Carnaval en gemeente hakken op 24 april knoop door Joeri Seymortier

08 april 2019

14u53 0 Assenede Schrapt Assenede de gewone carnavalstoet en wordt er voortaan elk jaar een verlichte avondstoet georganiseerd? Dat is de vraag die meer dan ooit leeft, nadat er zaterdagavond bijna 10.000 bezoekers naar de eerste verlichte avondstoet kwamen kijken. Eind deze maand moeten de Werkgroep Carnaval en de gemeente Assenede de knoop doorhakken.

De avondstoet die zaterdagavond in de centrumstraten van Assenede georganiseerd werd, was een samenloop van omstandigheden. Normaal zou er op 10 maart een gewone carnavalstoet door de straten trekken, maar door de zware storm moest die toen afgelast worden. De Werkgroep Carnaval zocht toen in allerijl op de kalender nog een vrij gaatje, en kon dat enkel afgelopen zaterdagavond vinden. De gewone carnavalstoet zou dus eenmalig een verlichte avondstoet worden. Uit noodzaak. Maar die stoet bleek nu zo succesvol, dat er over nagedacht wordt om vanaf nu elk jaar een verlichte avondstoet te organiseren. Langs het parcours was iedereen er van overtuigd dat dit zeker moet kunnen.

“Het resultaat was een ongeziene mensenmassa afgelopen zaterdag”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). “We schrikken hier zelf een beetje van. Volgens ons zijn er verschillende redenen voor dit succes. Eén daarvan is uiteraard het concept, maar ook het feit dat de stoet op een zaterdag in de vakantie werd georganiseerd is een veel gehoord argument. We moeten alles eens rustig evalueren. Daarom komen de Werkgroep Carnaval en de gemeente Assenede op 24 april samen om de toekomst van het evenement te bespreken. Daar moet ook worden beslist of Assenede in de toekomst nog een avondcarnavalsstoet krijgt of er terug gegrepen wordt naar het originele concept.”

Zeker kiezen

Zowel een gewone stoet als een verlichte avondstoet organiseren kan niet, wegens te duur. “Niemand had dit op 10 maart durven voorspellen. Het bewijst dat wie hard werkt, ook wordt beloond. Assenede zet zichzelf nog maar eens op de kaart als carnavalsgemeente nummer één in het Meetjesland. Op 24 april zullen we alle pro’s en contra’s afwegen. Op basis daarvan zullen we in eer en geweten beslissen”, zegt schepen Vercauteren.

Netjes opgeruimd

Wie vandaag door het dorp rijdt, ziet niets meer van de feestdrukte van afgelopen weekend. Er is in de straten al niets meer te merken dat er zaterdagavond 10.000 mensen op de been waren. “Onze gemeentediensten hebben schitterend werk geleverd. Bij het opruimen na de stoet, maar ook vooraf. Het is niet evident om halsoverkop een ganse planning om te gooien. Gelukkig zijn we daar wel in geslaagd”, vult burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) nog aan.