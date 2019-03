Na de afgelasting, een primeur voor Assenede: Op zaterdag 6 april trekt voor het eerst een verlichte avondcarnavalsstoet door de straten Anthony Statius

11 maart 2019

16u40 0 Assenede Assenede krijgt voor het eerst in haar geschiedenis een verlichte avondcarnavalsstoet. Die zal op zaterdag 6 april plaatsvinden, ter vervanging van de traditionele stoet, die op zondag 10 maart noodgedwongen werd afgelast door het stormweer. “We roepen alle deelnemers op om hun wagen zo feeëriek mogelijk te verlichten, zo kunnen we de bezoekers trakteren op een prachtig verlicht spektakel”, klinkt het bij de Werkgroep Carnaval.

Door het noodweer van zondag zagen de organisatoren van carnaval zich genoodzaakt de jaarlijkse reclame- en carnavalsstoet in Assenede af te gelasten. Maar niet getreurd want - zoals u al kon lezen in onze krant - betekent uitstel geen afstel.

Ook kermis komt terug

“De stoet op het laatste moment afgelasten was geen gemakkelijke beslissing, maar achteraf bekeken wel de enige juiste", klinkt het bij de werkgroep Carnaval Assenede. “Ondertussen werd al een nieuwe datum geprikt. Op zaterdag 6 april organiseren we een grote avondstoet in het centrum van Assenede. Het wordt een unieke belevenis voor zowel deelnemers als toeschouwers. We roepen iedereen op om hun wagens zoveel mogelijk te verlichten. Ook de kermis komt terug in het carnavalsweekend van 6 en 7 april en uiteraard draagt ook de horeca zijn steentje bij.”

Langst regerende Prinses

Ook voor Prinses Sarah I wordt de stoet nog specialer want door de afgelasting blijft ze nog een maandje langer op haar troon zitten en wordt ze met andere woorden de langst regerende carnavalshoogheid in Assenede. Sarah Keisse zal op zaterdag 6 april de sleutel van het gemeentehuis terug overhandigen aan de feestburgemeester. De stoet start om 19 uur en het parcours blijft ongewijzigd.

Deelnemers van de reclamestoet kunnen zich voor 22 maart inschrijven via reclamestoet@werkgroepcarnaval.be of 0473/22.26.81 (na 17 uur). De deelnemende carnavalsgroepen en fanfares dienen in te schrijven voor 22 maart via inschrijvingen@werkgroepcarnaval.be of 0477/66.23.60. Ook de reeds ingeschreven groepen dienen opnieuw in te schrijven.