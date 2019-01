N-VA wil hondenlosloopweide in alle deelgemeenten van Assenede Joeri Seymortier

06 januari 2019

09u57 0 Assenede N-VA vraagt een hondenlosloopweide in elk van de vier dorpen van Assenede. Het gemeentebestuur wil de vraag onderzoeken.

Sabina De Craecker bracht het punt op de agenda van de gemeenteraad: “In het politiereglement van de zone Assenede-Evergem staat dat honden moeten aangelijnd zijn. En zo hoort het ook: veiligheid voor mens en dier. Maar als je je hond constant aangelijnd moet houden, en je hebt zelf geen grote tuin, dan is het moeilijk om een hond met heel veel energie voldoende beweging te geven. Een hondenlosloopweide is ideaal. Het is ook een sociaal gegeven in een dorp, want mensen ontmoeten er elkaar. Het evenemententerrein in Assenede ligt het overgrote deel van het jaar verlaten bij. Dat zou al een ideale locatie kunnen zijn. Ik ben blij dat het schepencollege samen met de diensten wil onderzoeken wat mogelijk is”, zegt De Craecker nog.