N-VA Assenede vraagt meer (gemeentelijke) aandacht voor holebi’s Joeri Seymortier

10 december 2018

12u04 0 Assenede N-VA Assenede vraagt de gemeente om een sterk gemeentelijk beleid uit te bouwen voor de LGBT-gemeenschap, of de holebi’s.

N-VA vindt dat er werk moet gemaakt worden van een sterk gemeentelijk holebi- en transgenderbeleid. “De LGBT-gemeenschap heeft helaas nog al te vaak af te rekenen met homofobe uitspraken, schoffering en vernedering, ongepaste grapjes, vervelende opmerkingen, uitsluiting en pesterijen, onbegrip en haat”, zegt Sabina De Craecker (N-VA). “Het zou anno 2018 tot het verleden moeten behoren. Wij vinden het heel belangrijk dat elke gemeenschap zich thuis voelt, en betrokken is in onze gemeente. Het is de taak van beleidsmakers om te verbinden.”

N-VA stelt concreet voor om de gemeentelijke website aan te passen, samen te werken met lokale holebi-verenigingen en die ook financiële steun te geven, educatieve mappen ter beschikking te stellen in de scholen, studiedagen te organiseren voor trainers van sportclubs en leerkrachten van scholen en ook in de bibliotheek een aanbod rond het thema uit te bouwen.

SamenPlus ziet het voorstel als een open vraag die door het volgende gemeentebestuur kan opgenomen worden.