Molenbergplein heeft er een Kasseibijter bij 15 mei 2018

02u55 0

Het beeld 'De Kasseibijter' van kunstenaar Michel Coene heeft een nieuwe thuis op het Molenbergplein. Het beeld stond eerder in het rusthuis, maar heeft nu een definitieve stek in de openbare ruimte. "Het beeld van Michel Coene focust op de bijnaam van de inwoners van Assenede: de kasseibijters", zegt schepen van Cultuur Chantal Bobelijn (SamenPlus). "Hier in Assenede zijn we zogezegd geboren met een kasseisteen in onze maag. Waar ze in andere gemeenten nog over aardewegen reden, kon je in Assenede al flaneren over de kasseien. We zagen onze kasseien zelfs zo graag dat we ze in twee zouden gebeten hebben. Ook verwijst de naam naar onze koppige aard." (JSA)