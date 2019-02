Milieuambtenaar Stijn Verbeke (40) is ‘klimaatfrandrien’ van Assenede Joeri Seymortier

17 februari 2019

10u09 0 Assenede De gemeente Assenede stimuleert het personeel om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen, en heeft de zogenaamde klimaatflandriens gehuldigd.

Milieuambtenaar Stijn Verbeke (40) komt elke dag met zijn fiets vanuit Maldegem naar het werk in Assenede. Goed voor meer dan 7.000 kilometer per jaar. Hij is dé klimaatflandrien van Assenede. Ook sportfunctionaris Annelore Vande Kerckhove (32) viel in de prijzen. Zij fietste dit jaar 5.000 kilometer bij elkaar van en naar het werk. Koen Goethals van de technische dienst, fiets jaarlijks 4.000 kilometer samen. Hij doet dat al 15 jaar zonder ook maar een werkdag over te slaan.