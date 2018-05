Mieke Dhont en Ellen Moens bij Anders 14 mei 2018

De nieuwe politieke beweging Anders in Assenede lanceert twee nieuwe kandidaten: Mieke Dhont en Ellen Moens.





Mieke Dhont is gekend als bestuurslid van de scouts in Boekhoute. Zij komt uit een politieke familie en is mama van twee zonen. Haar grootvader zetelde als gemeenteraadslid in Boekhoute en haar vader als OCMW-raadslid in Assenede. Mieke was eerder ook al gemeente- en OCMW-raadslid.





Ellen Moens is mama van twee voetballende zonen en goed ingeburgerd in het sociale leven. "Ik wil mijn focus leggen op de heropleving van de dorpskernen. Betaalbare woningen voor alleenstaanden staat eveneens hoog op mijn agenda", zegt Ellen Moens. (JSA)