Metalen constructie Notelaarsbrug geplaatst 17 augustus 2018

De metalen constructie van de nieuwe Notelaarsbrug over het Leopoldskanaal in Boekhoute is deze week geplaatst.





Over de brug rijden kan pas vanaf eind deze maand. Eerst moet op de metalen constructie ook nog een nieuw wegdek aangelegd worden. "De waterwegbeheerder liet de brug in februari 2015 afbreken omdat er problemen waren met de veiligheid van de brug", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). De brug is erg belangrijk voor de landbouw, en ook voor de vele fietsers daar."





De volledig heraanleg van de Baileybrug uit 1948 kost 300.000 euro en begon eind maart. In september wordt dan begonnen met de heraanleg van de Oosterputbrug, de tweede brug over het Leopoldskanaal. (JSA)