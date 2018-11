Mazoutspoor zorgt voor gladde wegen in Boekhoute Jeffrey Dujardin

12 november 2018

Aan de Stationsstraat in Boekhoute was het rond 15.30 uur deze middag zeer gevaarlijk op de weg, een mazoutspoor lag over enkele kilometers verspreid over de rijbaan. Het zorgde voor een spekglad wegdek, waardoor er zelfs één wagen in de gracht belandde. De Stationsstraat werd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer tussen de Spoorstraat en Boekhoute Dorp. De brandweer kwam ter plekke om het mazoutspoor op te kuisen.