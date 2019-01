Man uit Bassevelde riskeert korte celstraf voor diefstal motorfiets OSG

04 januari 2019

12u11 0 Assenede Een arbeider (45) uit Bassevelde staat terecht voor de correctionele rechtbank omdat hij een motorfiets gestolen zou hebben. Hij riskeert een korte celstraf, of een werkstraf.

De man moest zich deze voormiddag aanmelden in het Gents gerechtsgebouw. Over enkele weken mag hij zich samen met zijn advocaat verdedigen. Volgens het parket was er bij het misdrijf nog een kompaan (41) betrokken uit Lovendegem, die de motorfiets gekocht zou hebben. De beklaagde ontkent echter alle betrokkenheid.