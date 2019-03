Man (47) doet jarenlang misbruik van minderjarige stiefdochter af als “relatietje” Jeffrey Dujardin

05 maart 2019

13u42 0 Assenede Een 47-jarige man uit Bassevelde riskeert vijf jaar cel met uitstel in het Gentse hof van beroep voor het misbruik van zijn stiefdochter. Het meisje was nog geen 10 jaar toen het jarenlange misbruik begon. Hij kreeg in eerste aanleg vijf jaar cel met uitstel, waarvan 2,5 jaar effectief. “Een ziekelijk perverse man”, zegt de procureur-generaal in beroep.

De feiten gingen van start in de zomer van 1999. De man kwam naakt onder de lakens van zijn 9-jarige stiefdochter liggen. Het misbruik duurde maar liefst zeven jaar, waarbij ze soms meerdere keren per week seks hadden. “Het is ons geheimpje”, vertelde de man aan zijn stiefdochter. Het meisje was zelfs boos dat hij op een bepaald moment haar moeder zwanger gemaakt had. “Hij zei dat ik de enige was voor hem”, verklaarde ze. Rond haar elf jaar kwam er zelfs penetratie aan te pas. Het misbruik eindigde in 2006, in 2017 raapte ze alle moed bijeen en kwam ze naar buiten met haar verhaal. De man verklaarde dat het eerste initiatief van haar kwam, hij zag het als een ‘relatietje’. Zijn te hoog libido was volgens hem de oorzaak van alle feiten.

Sarah Comer, de advocaat van de man, vroeg een straf met volledig uitstel. “De feiten zijn onvoorstelbaar ernstig en worden niet betwist. Hij had beter moeten weten, en blijft nu over met enkel diepe schaamte en spijt. Zijn excuses zijn misschien te laat, maar ze zijn oprecht. Hij stuurde ook erna nog naar haar: ‘Het overkwam ons, mij, en dat moest ik tegenhouden. Ik had gewoon slimmer moeten zijn.’”

De procureur-generaal in beroep had geen medelijden met de man en vroeg de bevestiging van straf, “De straf die hij kreeg was bijzonder mild. Hij verdient een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar. Dit is een ziekelijk perverse man. Hij heeft door middel van gewenning het meisje gemanipuleerd. Op 9-jarige leeftijd liet hij haar naar seksboekjes kijken, om haar te tonen hoe het ging.” De Basseveldenaar kreeg het laatste woord, “Ik draag dit heel mijn leven mee, ik heb heel veel spijt en schaamte over wat ik gedaan heb.” Het hof zal zich over de zaak uitspreken op 2 april.