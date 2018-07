Lijst Anders compleet: "Na 18 jaar meerderheid breken" 12 juli 2018

Assenede Anders is klaar met de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eén doel: de meerderheid van burgemeester Philippe De Coninck en zijn SamenPlus breken.

Anders wordt in Assenede een mix van CD&V, N-VA en onafhankelijken. De ultieme poging van de oppositiepartijen om de meerderheid van SamenPlus na 18 jaar bestuur te breken. "Na drie legislaturen dezelfde bestuursploeg verdient onze gemeente een nieuwe dynamiek", vindt lijsttrekker Trees Van Eykeren. "Te lang dezelfde personen aan het roer van een gemeente, is niet gezond. Wij vinden dat de huidige ploeg wat vastgeroest is. De ploeg van Anders is ambitieus en gaat voor een absolute meerderheid. SamenPlus heeft vorige keer met amper 147 voorkeurstemmen verschil gewonnen. Dus het kan."





De 23 kandidaten zijn bekend. Vooraan van links naar rechts: Nic Van Zele, Mieke Dhont, Kathleen Dhert, Trees Van Eykeren, Guido Van De Veire, Aurelie Adang, Martin De Wilde, Monique Verschorren, Sabina De Craecker, Chantale Van Damme en Koen Van Ootegem.





Achteraan van links naar rechts: Ellen Moens, Dimitri Van Vooren, Remi Van De Veire, Brenda Van Den Bossche, Betty Bauwens, Jeroen Van Hyfte, Sandra Cooman, Kris De Scheemaecker, Jeroen Van Vlaenderen, David Windels, Rudi Steyaert en Marc Bobelyn. (JSA)