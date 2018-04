Leegstraat open voor verkeer 27 april 2018

De Leegstraat in Assenede is opnieuw open voor alle verkeer. De afgelopen twee weken vonden er ter hoogte van het kruispunt met de Kriekerijstraat rioleringswerken plaats. Doordat de werken vroeger klaar zijn dan voorzien, kon de Leegstraat gisteren al terug opengesteld worden voor het verkeer. Ook in de Kriekerijstraat wordt volop gewerkt. Daar wordt een volledig gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek aangelegd. Die werken zullen pas tegen 7 juli afgerond zijn. (JSA)