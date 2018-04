Laterale weg naast N49 tijdelijk dicht 21 april 2018

02u58 0

Voor de aanleg van de langverwachte brug over de N49 ter hoogte van de Stroomstraat in Oosteeklo wordt maandag 23 april een deel van de zuidelijke laterale weg tussen Zoetelucht en Stroomstraat afgesloten. "De werken zullen er duren tot en met 13 juli. Er geldt in beide richtingen een omleiding via Zoetelucht, Duivelsgoed, Westakkerstraat, Rijkestraat en Stroomstraat", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). (JSA)