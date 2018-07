Landbouwschade melden aan gemeente 26 juli 2018

Landbouwers uit Assenede die landbouwschade hebben door de aanhoudende droogte kunnen dat aangeven bij de gemeente. Daarna zal de gemeente beslissen om de gemeentelijke landbouwschadecommissie samen te roepen om de schade vast te stellen. "De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na op onze land- en tuinbouwbedrijven", zegt schepen Hubert Staelens (SamenPlus). "Daarom overwegen we als gemeente Assenede om een gemeentelijke commissie op te richten tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten."





De landbouwers die schade hebben door de droogte kunnen dit melden aan de gemeente via het aangifteformulier dat terug te vinden is op de website van de gemeente, www.assenede.be. Daar doorklikken naar 'Wonen, verbouwen en milieu' en vervolgens naar 'landbouw'.





Info: 09/341.95.92. (JSA)