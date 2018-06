Laatste weekend expo in Galerie Wauters 07 juni 2018

Nog tot 10 juni kan je in de Galerie William Wauters in Oosteeklo naar een tentoonstelling met werken van Herman Van Den Broecke. Open elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Je vindt de galerie in de Antwerpse Heirweg 5 in Oosteeklo. Info: www.galeriewilliamwauters.be. (JSA)