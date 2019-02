Kruispunt N49 met Stroomstraat in Oosteeklo vanaf maandag definitief dicht Joeri Seymortier

23 februari 2019

10u22 0 Assenede Het kruispunt van de N49 met de Stroomstraat in Oosteeklo gaat vanaf maandag 25 februari definitief dicht.

Maandag start de vierde fase van de bouw van een brug over de N49, ter hoogte van de Stroomstraat in Oosteeklo. Die werken zullen duren tot begin mei. Tijdens die fase wordt het kruispunt definitief afgesloten. “Het verkeer op de N49 gaat tijdens de werken over één rijstrook in elke richting, op de rijrichting waar niet gewerkt wordt”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Verkeer rijdt via een doorsteek door de middenberm naar de andere richting. Doordat het kruispunt volledig dicht gaat, moeten wagens omrijden via de kruispunten met de Vaartstraat en Oosthoek. Ook fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt niet meer oversteken, tot de brug volledig klaar is. Ook de bussen volgen nu nieuwe routes die je via de website van De Lijn kan raadplegen.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt verschillende maatregelen om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden. Door de brug in twee delen te bouwen blijft verkeer op de N49 altijd in twee richtingen mogelijk. Je mag op de N49 wel maximum zeventig per uur rijden.