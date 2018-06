Kriekerijstraat week vroeger klaar 27 juni 2018

De wegenwerken in de Kriekerijstraat in Assenede zijn afgerond. "Dat is ruim een week vroeger dan gepland", zegt schepen Hilde Baetslé (SamenPlus). "De afgelopen twee maanden werd er hard gewerkt en kreeg de slechte Kriekerijstraat een compleet nieuw rioleringsstelsel. Ook het wegdek werd volledig vernieuwd. Het opnieuw openstellen van de autoluwe Kriekerijstraat is een goede zaak voor het aangrenzend woon- en zorgcentrum Sint-Jozef en de nabijgelegen scholen die voortaan op een veilige manier gebruik kunnen maken van de straat." (JSA)