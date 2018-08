Kloosterstraat open (maar nog niet klaar) 25 augustus 2018

02u42 0

De herstellingswerken aan de riolering in de Kloosterstraat zijn zo goed als afgerond. De straat is weer open. Er moet volgende week wel nog geasfalteerd te worden. Een exacte datum is er nog niet omdat de werken afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. De omleiding wordt opgeheven. "Er is een kiezelstrook voorzien naast de werfzone", zegt schepen Hilde Baetslé (SamenPlus). "Er geldt voorlopig een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur." (JSA)