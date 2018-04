KLJ viert twee dagen feest 27 april 2018

De KLJ van Bassevelde brengt alles in gereedheid voor een tweedaags feestweekend, op vrijdag 27 en zaterdag 28 april.





Vanavond, vrijdag 27 april, is er de Basseveldse Nacht van de Ambiance. "We gaan voor het leukste ambiancefeestje van het voorjaar met optredens van Swoop, Yves Segers, de Soulbrothers en de Alpenzusjes. Iedereen is op vrijdagavond welkom vanaf 20 uur, en kaarten kosten 15 euro", zeggen de bestuursleden.





Wie nog niet uitgefeest is, is op zaterdag 28 april welkom op de KLJ-fuif die 'Switched Under The Stars' heet. Om 21 uur openen de deuren en er staan heel wat dj's klaar. Kaarten: 8 euro aan de kassa.





Voor meer informatie kan je surfen naar de Facebookpagina of via www.kljbassevelde.be. (JSA)