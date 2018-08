Klasje De Duizendpoot twee maanden dicht 31 augustus 2018

02u25 0

De leerlingen van het tweede leerjaar van gemeentelijke basisschool De Duizendpoot in Bassevelde zullen de eerste twee maanden van het schooljaar les krijgen in de refter in plaats van in het vertrouwde klaslokaal. In de klas van het tweede leerjaar zijn problemen ontdekt met het plafond, en daardoor moet de klas noodgedwongen verhuizen.





"Bij onderhoudswerken in de klaslokalen van de gemeentelijke basisschool in Bassevelde werd vastgesteld dat er problemen zijn met één van de steunbalken in het plafond", zegt schepen van Onderwijs Chantal Bobelijn (SamenPlus). "Er werd beslist niet te wachten tot de volgende vakantieperiode om het probleem te herstellen, maar onmiddellijk te beginnen met de werken. Daardoor begint het schooljaar voor de leerlingen van het tweede leerjaar noodgedwongen in de refter. Die werd intussen al als klaslokaal ingericht. De lunchpauzes verhuizen tot aan de herfstvakantie naar de parochiezaal. Na de herfstvakantie moeten de tweedejaars opnieuw hun intrek kunnen nemen in hun klaslokaal." (JSA)