Kinderopvang verhuist

De buitenschoolse kinderopvang IBO in Assenede krijgt een nieuw onderkomen. "De kinderopvang huist al jaren in het oude schoolgebouw in de Kapelledreef, maar daar trekken we weg", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "We hebben een nieuwe locatie gevonden aan de oude Eca-site in de Leegstraat. Dat is maar iets verderop, maar daar wordt het stukken beter. We zullen 50.000 euro investeren om de nieuwe kinderopvang in te richten. We hopen tegen 1 september te kunnen openen. Op de nieuwe locatie gaan we ook veel meer buitenruimte hebben voor de kinderen. Volgend jaar wordt de oude kinderopvang dan gewoon afgebroken." (JSA)