Kinderopvang tegen 2020 in kerk 26 januari 2018

Assenede blijft verder werken aan het plan om de buitenschoolse kinderopvang in Boekhoute onderdak te geven in de kerk. "We hebben een budget van 1 miljoen euro gespreid over de komende drie jaar", zegt schepen van Financiën Servaas Van Eynde (SamenPlus). "Met dat geld realiseren we de herbestemming van de kerk. Wewerken met het principe 'box in een box', maar de kinderopvang wordt geen glazen kooi. Onze plannen worden door Vlaanderen als een schoolvoorbeeld naar voor geschoven." (JSA)