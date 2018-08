Kinderen verhuizen spullen naar nieuwe opvang 30 augustus 2018

02u31 0 Assenede De buitenschoolse kinderopvang van het OCMW van Assenede opent vrijdag officieel op de nieuwe locatie in de oude ECA-gebouwen aan de Leegstraat.

Gisteren waren de kinderen volop in de weer om de spulletjes van hun oude stekje naar hun nieuwe thuis te verhuizen. IBO 't Kreekje zit al jaren in de voormalige schoolgebouwen naast de sporthal in de Kapelledreef. Daar zijn de laatste dagen ondertussen geteld. "De oude gebouwen zijn ondertussen zo goed als uitgeleefd", zegt schepen Dominique Buysse (SamenPlus). "Omdat zich een opportuniteit voordeed, verhuist IBO 't Kreekje nu naar de overkant van de straat. Zo krijgt 't Kreekje een nieuw onderkomen in de voormalige fabrieksgebouwen van ECA in de Leegstraat. Daar hebben de kinderen meer ruimte om zich te ontplooien en kan nog kwalitatievere dienstverlening aangeboden worden."





De mannen van de technische dienst konden alle hulp gebruiken en konden zelfs rekenen op de hulp van de kinderen zelf. "Die hebben zelf hun klein meubilair en speelgoed mogen verhuizen. Een speels gebeuren waarbij ze meteen ook de kans krijgen hun nieuwe locatie te ontdekken. Het enthousiasme rond de verhuizing is bij de kinderen groot. Iedereen kijkt reikhalzend uit naar vrijdag. Dan openen de nieuwe gebouwen."





De verhuizing kost het OCMW 60.000 euro. (JSA)