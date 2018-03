Kinderen planten bij-vriendelijke laanbomen 16 maart 2018

Leerlingen uit Bassevelde hebben 17 nieuwe laanbomen aangeplant langs de oude spoorwegbedding in Bassevelde. De bomen kwamen er dankzij de Bijenwerkgroep Assenede en de gemeente die zo de bomen die verdwenen voor de bouw van het Dorpshuis willen compenseren. "Lindes en esdoorns produceren extra veel bloesem. Dat is goed voor de bijenpopulatie", zegt Hendrik Haers. Aansluiten bij de Bijenwerkgroep kan via bijenwerkgroep.assenede@gmail.com.





(JSA)