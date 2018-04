Kinderen genieten van zomerse Buitenspeeldag 19 april 2018

02u52 0 Assenede De Buitenspeeldag heeft gisteren in alle gemeenten van het Meetjesland en de streek rond Deinze heel wat kinderen naar buiten gelokt.

In Assenede konden de kinderen genieten op het vernieuwd speelplein in de Kasteelstraat. Daar kwamen maar liefst 150 kinderen langs.





De jeugddienst liet allerlei leuke spelen en gekke fietsen aanrukken, zodat er naar hartenlust geravot kon worden. Er werd gefietst, gesprongen, gedanst, gevoetbald, er werd zelfs een heus kamp gebouwd.





"Op de Buitenspeeldag is er niets te zien op de kinderzenders op televisie, maar dat is geen probleem. Met zo'n weer spelen we ook veel liever buiten, dan dat we binnen voor de buis moeten zitten", zeiden enkele spelende kinderen.





(JSA)