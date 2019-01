Kersvers gemeenteraadslid Vlaams Belang stapt al op uit gemeenteraad Joeri Seymortier

23 januari 2019

10u06 0 Assenede Gemeenteraadslid Dorien Monsaert van Vlaams Belang Assenede heeft pas de eed afgelegd, en dient nu al haar ontslag in.

Dorien Monsaert haalde op de tweede plaats van de lijst 85 voorkeurstemmen, maar dat was voor Vlaams Belang genoeg voor een tweede zetel in de gemeenteraad van Assenede. Begin deze maand legde ze de eed af als gemeenteraadslid, maar nu al is er haar ontslag. Ze wordt opgevolgd door eerste opvolger Axl Vanboven, die 81 voorkeurstemmen haalde.

“Het ontslag van Dorien is een jammere zaak”, zegt fractieleider Stijn Van Hamme. “Ze kreeg een brief van haar vakbond dat ze moest kiezen tussen het Vlaams Belang of haar vakbond. Dorien heeft dan maar besloten om geen lid meer te blijven van Vlaams Belang, en haar mandaat neer te leggen. Jammer dat jonge vrouwen die oprecht geïnteresseerd zijn in de politiek, zo tegengewerkt worden. Samen met nieuwkomer Axl Van Boven zal ik nu voor stevig oppositiewerk zorgen.”