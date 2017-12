Kersthappening op dorp 02u53 2

Bassevelde organiseert op Kerstdag een kersthappening op het dorp. Iedereen is welkom vanaf 17 uur. Er zijn heel wat kraampjes van verenigingen en middenstanders rond de kiosk, gehuld in een gezellige kerstsfeer.





Om 17.30 uur komt de Kerstman. Alle kinderen krijgen een gratis kerstmuts en krijgen ook dertig jetons voor het lunapark.





Om 18 uur speelt de coverband Par Hasard. Om 19 uur is er een vuurshow en nadien zorgt Par Hasard voor een tweede brok muziek. Toegang is gratis. (JSA)