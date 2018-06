Kermis in het teken van WK en koers 26 juni 2018

Assenede viert kermis van donderdag 28 tot en met dinsdag 3 juli en zet die kermis volledig in het teken van het WK voetbal en de koers.





"We trappen donderdagavond natuurlijk af met de WK-topper België-Engeland op groot scherm op het plein voor het gemeentehuis in Assenede", zegt Dieter Vercauter. "Alle matchen van onze Rode Duivels zullen daar trouwens te zien zijn. We bouwen een echt WK-dorp."





Op zondag 1 juli staat alles er in het teken van koers en zijn er de hele middag wielerwedstrijden. Om 16.15 uur wordt de traditionele dorpskoers georganiseerd. Dinsdag 3 juli is het hoogdag in Assenede met de jaarmarkt. Meer informatie is terug te vinden op www.assenede.be.





(JSA)