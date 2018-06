Kermis in ezelsdorp 13 juni 2018

Het ezelsdorp Bassevelde viert komend weekend kermis. Vrijdag 15 juni om 18 uur wordt het feest ingezet met een afterwork in de feesttent op het dorp. Later op de avond is er een recreatieve Ezelsbierloop.





Zaterdag wordt om 9 uur gestart met de '6 uren van Bassevelde' op de fiets. 's Avonds is er een barbecue en kermisbal.





Zondag kan je van 8.30 tot 17 uur naar de tiende rommelmarkt. In de Kaprijkestraat worden tuinen open gezet voor het publiek. In de verschillende cafés zijn er optredens en bals. Op maandag 18 juni trekt Bassevelde volledig de kaart van de Rode Duivels en wordt de wedstrijd tegen Panama om 17 uur uitgezonden op groot scherm. Nadien volgt een WK-party met dj Bolle.





Dinsdag 19 juni wordt om 16 uur afgesloten met een wielerwedstrijd voor beloften U23 en elite zonder contract. Het volledige programma op www.bassevelde.com. (JSA)