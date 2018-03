Keizerin Jannis verwelkomt massa volk 12 maart 2018

"God is van Oosteeklo en houdt van carnaval", dat moet de conclusie zijn na alweer een geslaagde carnavalsoptocht in het 'varkensdorp'. Traditioneel mogen de Oosteeklonaren de carnavalsperiode in het Meetjesland afsluiten en daar komt nog volk naar kijken. Het lentezonnetje lokte een massa volk naar het centrum. Daar mocht de kersverse keizerin Jannis, geflankeerd door Prins Nick, de stoet op gang trekken. Uiteraard ontbrak ook Félicienne, de 330 kilozware zeug en mascotte van Oosteeklo, niet. "De Oosteeklonaren bewijzen opnieuw waarom onze gemeente zich dé carnavalsgemeente van het Meetjesland mag noemen", keek een tevreden schepen van feestelijkheden David Vercauteren (SamenPlus) geamuseerd toe. "Carnaval was opnieuw één langgerekt hoogtepunt." (JSA)