Kapellestraat moet na jaar weer opgelapt worden 16 juni 2018

Vorig jaar zijn er nog werken uitgevoerd in de Kapellestraat in Assenede, maar het resultaat is niet goed. "We moeten inderdaad al opnieuw geld voorzien om de Kapellestraat aan te pakken", zegt schepen van Financiën Servaas Van Eynde (SamenPlus). "Na de werken komt een deel van het wegdek al weer los. We gaan weer asfalteringswerken moeten uitvoeren in de Kapellestraat." (JSA)