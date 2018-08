Joie de Vivre staat nu ook te huur 18 augustus 2018

02u31 0 Assenede Het lege horecapand Joie de Vivre in het dorp van Oosteeklo geraakt niet verkocht. Vanaf nu wordt het ook te huur aangeboden, om op die manier toch wat extra leven in het dorp te krijgen.

Eind dit jaar sluit 't Evenwicht in Oosteeklo, en ook Joie de Vivre is ondertussen al een tijdje dicht. Het pand van Joie de Vivre geraakt voorlopig niet verkocht. "Een koper vinden is niet gemakkelijk, maar misschien geraakt het wel sneller verhuurd", zegt de vroegere uitbater Bernard Beert. "Eventueel zelfs verhuren met koopoptie. Dat is een ideaal concept voor beginnende zelfstandigen. Er is geen overname van cliënteel te betalen. Grote voordeel is dat zowel de zaak als de woning volledig in orde staan. Je kan eigenlijk meteen open doen, beginnen en er boven wonen. Dat laatste is niet alleen een enorme kostenbesparing, maar ook heel gemakkelijk. Nu wonen wij zelf nog in het appartement. Eénmaal er een nieuwe uitbater is, verhuizen wij onmiddellijk. De zaak is vrij van brouwer, en wij geven er onze opvolgers graag nog wat starterstips bovenop."





Het pand bestaat uit een taverne, feestzaal, terras, restaurant en het ruime appartement met vier kamers.





Info op https://over-te-nemen.jimdo.com. (JSA)